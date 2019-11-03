Трамп хотел получить доступ к похищенным перепискам Клинтон

Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Минюст США начал публиковать материалы расследования Мюллера

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время предвыборной гонки в 2016 году обсуждал со своими подчиненными способы получения доступа к похищенным электронным перепискам его конкурентки Хиллари Клинтон. Об этом говорится в материалах расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает CNN.

Как сообщается, американские СМИ через суд добились публикации Министерством юстиции США материалов расследования возможных связей Трампа с Россией во время выборов 2016 года, которое проводил спецпрокурор Мюллер.

В первой части обнародованных материалов говорится о том, что Трамп во время разговора со своими подчиненными требовал "достать электронные письма", которые, по данным американской разведки, были похищены Россией. Тогда экс-советник Трампа по безопасности Майкл Флинн заявил, что для получения переписки может использовать свои разведывательные источники.

Также материалы дела содержат переписку бывшего советника главы Белого дома Стива Беннона с его зятем Джаредом Кушнером. Одна пока большая часть материалов расследования Мюллера не опубликована и пока редактируется Минюстом.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Уильям Барр обращался к британским властям за помощью в сборе компромата на американские спецслужбы из-за расследования Мюллера. По данным американских СМИ, в Британии были удивлены такой просьбой генпрокурора США.