Манафорт просував ідею втручання України в вибори США

Фото: Пол Манафорт (Drew Angerer/Getty Images)

Манафорт стверджував, що у вибори США втручалася Україна, а не Росія

Керівник передвиборчого штабу Дональда Трампа на виборам президента Сполучених Штатів Америки в 2016 році Пол Манафорт активно просував ідею, що саме Україна втручалася в виборчий процес. Про це йдеться у матеріалах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє Buzzfeed.

За даними опублікованих матеріалів розслідування, екс-заступник Манафорта та його колишній діловий партнер Рік Гейтс під час допитів розповів, що Манафорт неодноразово висловлював припущення, що за викраденням електронного листування конкурентки Трампа, демократки Хілларі Клінтон стоїть саме Україна, а не Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США на вимогу суду почало публікувати матеріали розслідування спецпрокурора Мюллера щодо російського втручання у президентські вибори 2016 року. В оприлюднених матеріалах йдеться про те, що Трамп намагався отримати доступ до викраденого листування своєї конкурентки Клінтон.

Як писало РБК-Україна, розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори в 2016 році набуло статусу кримінальної справи. Новий статус дозволить прокурору викликати свідків в суд для дачі показань, а також вимагати документи.

Додамо, що влітку спецпрокурор Мюллер виступив на слуханнях в Конгресі, де заявив, що він не може висунути Дональду Трампу звинувачення в перешкоджанні правосуддю до поки він не залишить посаду президента США.