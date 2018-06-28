Манафорт отримав у кредит 10 млн доларів від Дерипаски, - ФБР

Це стало ключовим доказом обвинувального висновку проти Манафорта

Колишній керівник кампанії президента Сполучених Штатів Америки(США) Дональда Трампа Пол Манафорт отримав кредит у 10 млн доларів від російського олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомляє Reuters.

"Агент Федерального бюро розслідувань (ФБР) сказав, що він розглянув податкові декларації для компанії, контрольованої Манафортом і його дружиною, яка отримала кредит у розмірі 10 млн доларів від російського кредитора, який був ідентифікований як Олег Дерипаска", - йдеться в повідомленні.

Так, ордер на обшук надав суд Вірджинії. Це стало ключовим доказом обвинувального висновку проти Манафорта спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках його розслідування передбачуваного втручання Росії у президентську кампанію до 2016 року.

Як зазначається, згідно з документами, Манафорт отримав більше 12 млн доларів від Партії регіонів з 2007 до 2009 р. Також повідомлялося, що в США будуть розслідувати можливу його участь у корупційних схемах в Україні.

Нагадаємо, що у США 30 жовтня 2017 року Полу Манафорту і його бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами, у тому числі у відмиванні грошей і таємній змові. Пізніше їх взяли під домашній арешт. У суді повідомляють, що Манафорту загрожує 305 років в'язниці.

Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що юристи колишнього глави політичної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подали апеляцію на рішення федерального судді про арешт Манафорта на час до судового розгляду після того, як його звинуватили в спробах вплинути на свідків.