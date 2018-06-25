Юристи Манафорта подали скаргу на рішення про арешт і просять не згадувати Трампа на суді

Юристи Манафорта вважають, що злочини, в яких його звинувачують, відбулися до того, як він приєднався до кампанії Трампа

Юристи колишнього глави політичної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подали апеляцію на рішення федерального судді про арешт Манафорта на час до судового розгляду після того, як його звинуватили в спробах вплинути на свідків. Про це повідомляє CNBC.

Також юристи Манафорта звернулися до судді з запитом про заборону згадувати президента Трампа під час слухань судової справи.

Згідно до судових документів, юристи Манафорта вважають, що злочини, в яких його звинувачують, відбулися до того, як Манафорт приєднався до кампанії Трампа. Юристи також підкреслюють, що згадка про Трампа під час суду може вплинути на рішення присяжних у справі.

Нагадаємо, 15 червня Федеральний суд США змінив запобіжний захід Манафорту - з домашнього арешту на утримання під вартою.