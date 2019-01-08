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Адвокатам Манафорта не удалось засекретить ответ на обвинения в ложных показаниях

Новости » Политика    08.01.2019 - 23:14
Адвокатам Манафорта не удалось засекретить ответ на обвинения в ложных показаниях
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

В зачерненных фрагментах в частности содержится информация об ответах Манафорта о передаче Трампу плана мирного урегулирования в Украине

Адвокатам бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта не удалось скрыть часть ответа на утверждения специального прокурора Роберта Мюллера о неоднократной лжи их клиента федеральным следователям, как планировалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Юристы по согласию суда хотели скрыть от общественности, отрицает ли Манафорт утверждение Мюллера, что он лгал о своих контактах с администрацией Трампа и с помощником, подозреваемым в связях с российской разведкой.

Пытаясь скрыть часть содержания представления, юристы Манафорта выделили черный шрифт текста черным и при копировании зачерненных фрагментов и переносе их в текстовый редактор, можно полностью увидеть скрытый текст.

Как отмечает издание, в зачерненных фрагментах содержится информация об ответах Манафорта по плану мирного урегулирования в Украине, который пытались передать Трампу, и про общение Манафорта с Константином Килимником, которого связывают с правительством России.

Напомним, в переданных документах в суд округа Колумбия заявлено, что бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт лгал ФБР и команде спецпрокурора Роберта Мюллера о своих связях с администрацией президента и о получении платежей.

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