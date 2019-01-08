Адвокатам Манафорта не вдалося засекретити відповідь на звинувачення у неправдивих свідченнях

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

У зачорнених фрагментах зокрема міститься інформація про відповіді Манафорта щодо плану мирного врегулювання в Україні

Адвокатам колишнього голови виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта не вдалося приховати частину відповіді на твердження спеціального прокурора Роберта Мюллера про неодноразову брехню їхнього клієнта федеральним слідчим, як планувалося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Юристи за згодою суду хотіли приховати від громадськості, чи Манафорт заперечує твердження Мюллера, що він брехав про свої контакти з адміністрацією Трампа та з помічником, підозрюваним у зв'язках з російською розвідкою.

Намагаючись приховати частину змісту подання, юристи Манафорта виділили чорний шрифт тексту чорним і при копіюванні зачорнених фрагментів і перенесенні їх до текстового редактора, можна повністю побачити прихований текст.

Як зазначає видання, у зачорнених фрагментах міститься інформація про відповіді Манафорта щодо плану щодо мирного врегулювання в Україні, який намагалися передати Трампу, та про спілкування Манафорта із Костянтином Кілімніком, якого пов'язують з урядом Росії.

Нагадаємо, у переданих документах до суду округу Колумбія заявлено, що колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт брехав ФБР і команді спецпрокурора Роберта Мюллера про свої зв'язки з адміністрацією президента і про отримання платежів.