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Манафорт неодноразово давав неправдиві свідчення, - спецпрокурор Мюллер

Новини » Політика    08.12.2018 - 07:59
Манафорт неодноразово давав неправдиві свідчення, - спецпрокурор Мюллер
Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Серед помилкових показань отримання 125 тис. доларів і контракти з російсько-українським політконсультантом

В переданих документах до суду округу Колумбія заявлено, що колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт брехав ФБР і команді спецпрокурора Роберта Мюллера про свої зв'язки з адміністрацією президента і про отримання платежів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В офісі спецпрокурора повідомили, що Манафорт неодноразово давав неправдиві свідчення і "це не можна списати на провали в пам'яті". Мова йде про отримання компанією, що підконтрольна Манафорту, 125 тис. доларів, а також про контракт з російсько-українським політичним консультантом Костянтином Килимником і представниками адміністрації президента США.

Також Манафорт представляв слідчим різні версії про розслідування, що стосується іншої справи в Міністерстві юстиції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Манафорту можуть пред'явити нові звинувачення. Колишнього голову передвиборного штабу Дональда Трампа Сповнена Манафорта можуть звинуватити в дачі неправдивих свідчень після того, як він погодився співпрацювати зі слідством.

Трамп заявив, що його адвокати прокоментують роботу Мюллера власною доповіддю Мюллер надасть рекомендації по вироку екс-помічнику Трампа у справі про зв'язки з РФ
Новини України мюллерПол Манафорт
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