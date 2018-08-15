Манафорт имел "большой контейнер" денег на зарубежных счетах, - прокурор

Специальный помощник прокурора заявил, что у Пола Манафорта на зарубежных счетах был "огромный контейнер" денег

Бывший лоббист Виктора Януковича и глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт имел "большой контейнер" скрытых денег заграницей. Сообщает Reuters.

Об этом, во время суда, заявил специальный помощник прокурора Грег Андерс выступая перед присяжными, после чего призвал их приговорить Манафорта по обвинениям в финансовых махинациях.

"Это не была банка с печеньем. Это был огромный мусорный контейнер скрытых денег на счетах иностранных банков", - сообщил в суде Андерс.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня присяжные определят вину подсудимого. Прокуроры и адвокаты по делу Манафорта представят свои заключительные речи. После этого судья должен поручить присяжным определить виновность подсудимого.