Манафорт мав "великий контейнер" грошей на закордонних рахунках, - прокурор

Спеціальний помічник прокурора заявив, що у Пола Манафорта на закордонних рахунках був "величезний контейнер" грошей

Колишній лобіст Віктора Януковича й глава передвиборної кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт мав "великий контейнер" прихованих грошей закордоном. Повідомляє Reuters.

Про це під час суду заявив спеціальний помічник прокурора Грег Андерс виступаючи перед присяжними, після чого закликав їх засудити Манафорта у звинуваченнях в фінансових махінаціях.

"Це не була банка з печивом. Це був величезний сміттєвий контейнер прихованих грошей на рахунках іноземних банків", - повідомив в суді Андерс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні присяжні визначать вину підсудного. Прокурори та адвокати у справі Манафорта виголосять свої заключні промови. Після цього суддя має доручити присяжним визначити вину підсудного.