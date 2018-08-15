Дело Манафорта: сегодня присяжные определят вину подсудимого

В суде определят, виноват ли Манафорт по каждому из 18 пунктов обвинения

В Соединенных Штатах Америки (США) в суде в городе Александрия в штате Вирджиния по делу политического консультанта Пола Манафорта в среду, 15 августа, двенадцать членов жюри присяжных решат виновен ли подсудимый по каждому из 18 пунктов обвинения. Об этом передает "Голос Америки".

Отмечается, что сегодня прокуроры и адвокаты по делу Манафорта представят свои заключительные речи. После этого судья должен поручить присяжным определить вину подсудимого. Известно, что ранее судья ранее просил у сторон быть краткими и выступать не дольше двух часов

Известно, что в течение почти двух недель прокуроры с помощью более 20 свидетелей пытались доказать, что Манафорт уклонялся от уплаты налогов,а также скрывал иностранные банковские счета и подавал ложную информацию для получения кредита. В частности, свои показания в суде дал бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс.

Манафорт, который является бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа, ранее много лет работал в Украине консультантом Партии регионов и Виктора Януковича. Большинство обвинений Манафорта касаются именно сокрытия полученных в Украине миллионов долларов от американской налоговой службы.

Напомним, недавно озвученная информация о связях украинских чиновников с Манафортом стала новой для Национального антикоррупционного бюро Украины. Как заявил директор НАБУ Артем Сытник, Бюро продолжает расследовать связи украинских чиновников с Манафортом.

Как стало известно в суде по делу политтехнолога 9 августа 2018 года, украинские политики заплатили Манафорту 31 млн долларов в 2012 году.

Днем ранее, 8 августа, в администрации президента Украины Петра Порошенко подтвердили встречу главного стратега его избирательной кампании 2014 года с командой американского политтехнолога Пола Манафорта. Однако после встречи сотрудничества с политтехнологом не состоялось.