Манафорту предоставили кредит на 16 млн долларов в обмен на должность в правительстве Трампа, - WT

Манафорт обещал руководителю банка, где взял кредит, должность министра финансов

Американский политтехнолог Пол Манафорт получил в 2016-17 годах кредит на сумму более 16 млн долларов от банка Federal Savings Bank в обмен на помощь в получении должности в правительстве президента США Дональда Трампа руководителю этого банка. Об этом сообщает The Washington Times.

Известно, что в суде по делу Манафорта появился новый свидетель - бывший сотрудник банка Federal Savings Bank Деннис Райко. Он сообщил, как выдавал бывшему руководителю кампании Трампа кредит на 16 млн долларов для того, чтобы его руководитель Стивен Келк получил должность министра в администрации будущего президента США.

Несмотря на риски, Манафорту все же предоставили кредит. Первый транш в сумме 9,5 млн долларов ему утвердили 16 ноября 2016 года сразу после того, как Трамп победил на выборах. Еще один кредит в сумме 6,5 млн долларов политконсультант получил 4 января 2017 года перед инаугурацией нового президента. Все это время Келк оказывал давление на Райко, чтобы тот предоставил кредит Манафорту.

Также Райко заявил, что босс попросил позвонить Манафорту сразу после победы Трампа на выборах и спросить, рассматривается ли он (Келк, - ред.) на высокие должности в Белом доме. В частности, Келк хотел получить должность министра финансов или министра жилищного хозяйства и городского развития.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 9 августа, украинские политики заплатили американскому политтехнологу Полу Манафорту в 2012 году за консультационные услуги 31 млн долларов. Этом подтвердил судебный бухгалтер ФБР Морган Магинос на суде по неуплате налогов экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа.

Ранее свидетель по делу Пола Манафорта Роберт Гейтс заявил, что партия "Оппозиционный блок" недоплатила компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 млн долларов.