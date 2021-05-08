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"Ман Сити" проиграло "Челси". Чемпионство "горожан" отложено

Автор: Игорь Литвиненко

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" в центральном матче 35 тура Английской Премьер-лиги. Чемпионство "горожан" откладывается.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

"Ман Сити" в случае победы оформляли бы досрочное чемпионство в АПЛ за три тура до конца чемпионата. И нужный для себя счет "горожане" добыли под конец первой половины. На 44-й минуте Жезуса запустили в отрыв, тот прожал Кристенсена и отпасовал на Агуэро, перед которым оставались пустые ворота. Аргентинец одним касанием обработал, но его опередил его же партнер по команде Стерлинг - 1:0.

Спустя еще пару минут Агуэро получил еще один шанс отметиться - рефери назначил пенальти в ворота "Челси". Но аргентинец и здесь не смог забить - паненка в его исполнении стала легкой добычей для Менди.

А во втором тайме игроки "Сити" умудрились еще и "привезти" в свои ворота. Родри потерял мяч на своей половине, а "аристократы" организовали быструю контратаку, которую точным ударом из-за пределов штрафной завершил Зиеш - 1:1.

А уже на последней добавленной минуте к основному времени "Челси" вырвало победу. Вернер отпасовал в центр штрафной, а Маркос Алонсо, немного коряво, но отправил мяч в сетку - 1:2.

Отметим, на 80-й минуте на поле появился украинец Александр Зинченко.

Напомним, сегодня чемпионство оформила "Бавария". Мюнхенцы уже девятый год подряд ставятся чемпионами Германии.

Также РБК-Украина писало, что "Барселона" не смогла обыграть "Атлетико", которое сохранил лидерство в испанской Ла-Лиге.

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Новости Украины Манчестер СитиЧелсичемпионат Англии