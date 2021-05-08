"Ман Сіті" програло "Челсі". Чемпіонство "городян" відкладено

"Ман Сіті" у разі перемоги оформляли б дострокове чемпіонство в АПЛ за три тури до кінця чемпіонату. І потрібний для себе рахунок "городяни" здобули під кінець першої половини. На 44-й хвилині Жезуса запустили у відрив, той прожав Крістенсена і відпасував на Агуеро, перед яким залишалися порожні ворота. Аргентинець одним дотиком обробив, але його випередив його ж партнер по команді Стерліг- 1:0.

Ще через пару хвилин Агуеро отримав ще один шанс відзначитися - рефері призначив пенальті у ворота "Челсі". Але аргентинець і тут не зміг забити - паненка в його виконанні стала легкою здобиччю для Менді.

А в другому таймі гравці "Сіті" примудрилися ще й "привезти у свої ворота. Родрі втратив м'яч на своїй половині, а "аристократи" організували швидку контратаку, яку точним ударом з-за меж штрафного завершив Зієш - 1:1.

А вже на останній доданій хвилині до основного часу "Челсі" вирвало перемогу. Вернес відпасував у центр штрафного майданчика, а Маркос Алонсо, трохи кострубато, але відправив м'яч у сітку-1: 2.

Зазначимо, на 80-й хвилині на полі з'явився українець Олександр Зінченко.

У підсумку нічия, яка поки не гарантує "Сіті" чемпіонство. Проте вже завтра, у разі осічки "МЮ" в матчі з "Астон Віллою" "городяни" виграють "золото" АПЛ.