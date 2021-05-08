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"Атлетико" сыграло вничью с "Барселоной" и сохранило лидерство в Ла-Лиге

Новина українською → Барселона, Суббота 08 мая 2021 19:09
"Атлетико" сыграло вничью с "Барселоной" и сохранило лидерство в Ла-Лиге Фото: "Атлетико" сохранило лидерство в Ла-Лиге (twitter.com/Atleti)
Автор: Игорь Литвиненко

В одном из центральных матчей тура в Ла-Лиге "Барселона" в домашних стенах расписала сухую ничью с "Атлетико". Такой результат позволил "матрасникам" сохранить лидерство в Ла-Лиге.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Поединок начался неспешно. Никто из соперников не рисковал и не бросался вперед большими силами, пытаясь разыгрывать мяч до верного. Но все же на 19-й минуте свой убойный момент упустил "Атлетико". С убойной позиции пробивал Корреа, но его удар в подкате заблокировал центрбэк "Барсы" Лангле.

А спустя еще 15 минут киперу "сине-гранатовых" Тер Штегену пришлось дважды спасать свою команду. Сперва после удара Льоренте, а затем и после выстрела от Суареса.

"Барселона" ответила под конец тайма. Сольный проход Месси закончился ударом в ближний угол, но Облак свои ворота спас.

Во втором тайме игра продолжилась в похожем стиле. Но на последних минутах "Барса" таки могла вырвать победу. На 85-й минуте Альба набросил на линию вратарской, куда набежал Дембеле. Но его удар головой прошел чуть выше перекладины.

В итоге сухие нули, которые позволяют "Атлетико" за три тура до конца сохранить первую строчку в турнирной таблице. У "матрасников" сейчас 77 очков. "Барселона" идет второй с 75 баллам, "Реал" третий - 74 очка и на одну игру меньше. Завтра мадридский клуб сыграет с "Севильей", которая идет четвертой с 70 баллами.

Напомним, сегодня досрочно чемпионом Германии стала "Бавария". Для мюнхенцев это девятое чемпионство подряд.

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