"Ман Сити" обыграл "Тоттенхэм" и стал обладателем Кубка Английской Лиги

Клуб из Мачестера больше владел мячом и инициативой. Тогда как лондонцы в основном защищались. Однако счет в матче долго оставался не открытым. Единственный и победный гол "голубые" забили на 82-й минуте - отметился центральный защитник Ляпорт.

Отметим, украинец Александр Зинченко провел весь матч за скамье запасных и на поле так и не вышел.

Для "Тоттенхэма" это мог стать первый трофей за последние 13 лет. А вот "горожане" в этом сезоне претендуют еще на два титула. За 5 туров до конца АПЛ "Ман Сити" опережает ближайшего преследователя - "МЮ", на 10 очков. Также "голубые" участвуют в полуфинале Лиги чемпионов.