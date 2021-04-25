"Ман Сити" обыграл "Тоттенхэм" и стал обладателем Кубка Английской Лиги

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Английской Лиги сезона 2020-2021. В финале "горожане" обыграли "Тоттенхэм" - 1:0
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Клуб из Мачестера больше владел мячом и инициативой. Тогда как лондонцы в основном защищались. Однако счет в матче долго оставался не открытым. Единственный и победный гол "голубые" забили на 82-й минуте - отметился центральный защитник Ляпорт.
Отметим, украинец Александр Зинченко провел весь матч за скамье запасных и на поле так и не вышел.
Для "Тоттенхэма" это мог стать первый трофей за последние 13 лет. А вот "горожане" в этом сезоне претендуют еще на два титула. За 5 туров до конца АПЛ "Ман Сити" опережает ближайшего преследователя - "МЮ", на 10 очков. Также "голубые" участвуют в полуфинале Лиги чемпионов.
Напомним, на неделе "Тоттенхэм" уволил Жозе Моруниньо с должности главного тренера. На матч с "Ман Сити" лондонцы выходили под руководством Райяна Мейсона.
Также РБК-Украина писало, что "Ман Сити" в полуфинале ЛЧ сыграет с парижским "ПСЖ". Первый матч состоится 28 апреля.