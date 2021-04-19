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"Тоттенхэм" уволил Моуриньо с поста главного тренера

Новина українською → Лондон, Понедельник 19 апреля 2021 13:01
"Тоттенхэм" уволил Моуриньо с поста главного тренера Фото: Жозе Моуриньо возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2019 года (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Руководство английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" уволило с должности главного тренера португальца Жозе Моуриньо. Такое решение принято на фоне не очень удачных выступлений клуба в последнее время.

Об увольнении Моуриньо 19 апреля сообщает пресс-служба "Тоттенхэма".

Так, лондонцы в последних шести матчах во всех турнирах добыли лишь одну победу, потерпели три поражения (в том числе вылетели из Лиги Европы от "Динамо" Загреб) и дважды сыграли вничью. В последнем туре английской Премьер-лиги "шпоры" сыграли вничью 2:2 с "Эвертоном".

В СМИ сообщалось, что в случае увольнения Моуриньо получит от "Тоттенхэма" 30 млн фунтов компенсации (более 41 млн долларов). 58-летний португалец возглавил лондонский клуб в ноябре 2019 года. За это время клуб не выиграл ни один титул.

После 32 туров "Тоттенхэм" имеет 50 очков в активе и идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. От зоны Лиги чемпионов лондонцы отстают на пять очков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Тоттенхэм" и еще 11 топ-клубов европейского футбола объявили о создании Суперлиги Европы. При этом УЕФА грозится исключить клубы из национальных и международных соревнований под своей эгидой в случае участия в новом турнире.

Подробнее о формате Суперлиги Европы - читайте в материале РБК-Украина.

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