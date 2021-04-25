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"Ман Сіті" обіграв "Тоттенхем" і став володарем Кубка Англійської Ліги

Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Сіті" став володарем Кубка Англійської Ліги сезону 2020-2021. У фіналі "городяни" обіграли "Тоттенхем" - 1: 0

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Клуб з Мачестера більше володів м'ячем і ініціативою. Тоді як лондонці в основному захищалися. Однак рахунок в матчі довго залишався без відкритим. Єдиний і переможний гол "блакитні" забили на 82-й хвилині - відзначився центральний захисник Емерік Ляпорт.

Відзначимо, українець Олександр Зінченко провів весь матч за лаві запасних і на полі так і не вийшов.

Для "Тоттенхема" це міг стати перший трофей за останні 13 років. А ось "городяни" в цьому сезоні претендують ще на два титули. За 5 турів до кінця АПЛ "Ман Сіті" випереджає найближчого переслідувача - "МЮ", на 10 очок. Також "блакитні" беруть участь в півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на тижні "Тоттенхем" звільнив Жозе Моруніньо з посади головного тренера. На матч з "Ман Сіті" лондонці виходили під керівництвом Райяна Мейсона.

Також РБК-Україна писало, що "Ман Сіті" в півфіналі ЛЧ зіграє з паризьким "ПСЖ". Перший матч відбудеться 28 квітня.

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