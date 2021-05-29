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"Ман Сити" - "Челси": стало известно, выйдет ли Зинченко со старта в финале ЛЧ

Новина українською →
Порту, Суббота 29 мая 2021 20:55
"Ман Сити" - "Челси": стало известно, выйдет ли Зинченко со старта в финале ЛЧ Фото: Александр Зинченко (слева) сыграет со старта (facebook.com/mancity)
Автор: Игорь Литвиненко

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Челси" на финал Лиги чемпионов. Украинец Александр Зинченко начнет поединок в составе "горожан" со старта.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко - Гюндоган, Бернарду Силва, Де Брюйне -Фоден, Стерлинг, Марез

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Рюдигер, Тьяго Силва, Джеймс - Канте, Чилуэлл, Жоржиньо - Маунт, Вернер, Хаверц

Напомним, поединок стартует в 22:00. Транслировать матч в Украине будут "Футбол 1" и Volia Football 1.

Как писало РБК-Украина, у букмекеров фаворитом является "Ман Сити". На победу в финале "горожан" дают коэффициент 1.45, тогда как на "Челси" - 2.85.

Отметим, для "Сити" это будет первый финал ЛЧ. "Челси" уже дважды играло в решающих матчах самого престижного клубного турнира Европы, один раз праздновало победу. В случае выхода на поле Александр Зинченко может стать третьим украинцем в истории, игравшим в главном матче ЛЧ.

Также сообщалось, что накануне финала в Порту фанаты "Ман Сити" и "Челси" устроили драку.

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