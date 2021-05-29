"Ман Сіті" - "Челсі": стало відомо, чи вийде Зінченко зі старту у фіналі ЛЧ

Стали відомі стартові склади "Манчестер Сіті" і "Челсі" на фінал Ліги чемпіонів . Українець Олександр Зінченко почне поєдинок у складі "городян" зі старту.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 22: 00. Транслювати матч в Україні будуть "Футбол 1" і Volia Football 1.

Як писало РБК-Україна, у букмекерів фаворитом є"Ман Сіті". На перемогу у фіналі " городян "дають коефіцієнт 1.45, тоді як на" Челсі " - 2.85.

Відзначимо, для "Сіті" це буде перший фінал ЛЧ. "Челсі" вже двічі грало у вирішальних матчах найпрестижнішого клубного турніру Європи, один раз святкувало перемогу. У разі виходу на поле Олександр Зінченко може стати третім українцем в історії, що грав в головному матчі ЛЧ.

Також повідомлялося, що напередодні фіналу в Порту фанати "Ман Сіті" і "Челсі" влаштували бійку.