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"Ман Сіті" - "Челсі": стало відомо, чи вийде Зінченко зі старту у фіналі ЛЧ

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Порту, Субота 29 травня 2021 20:55
"Ман Сіті" - "Челсі": стало відомо, чи вийде Зінченко зі старту у фіналі ЛЧ Фото: Олександр Зінченко (зліва) зіграє зі старту (facebook.com/mancity)
Автор: Ігор Литвиненко

Стали відомі стартові склади "Манчестер Сіті" і "Челсі" на фінал Ліги чемпіонів. Українець Олександр Зінченко почне поєдинок у складі "городян" зі старту.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

"Ман Сіті": Едерсон-Вокер, Діаш, Стоунз, Зінченко-Гюндоган, Бернарду Сілва, Де Брюйне-Фоден, Стерлінг, Марез

"Челсі": Менді-Аспілікуета, Рюдігер, Тьяго Сілва, Джеймс-Канте, Чілуелл, Жоржиньо-Маунт, Вернер, Хаверц

Нагадаємо, поєдинок стартує о 22: 00. Транслювати матч в Україні будуть "Футбол 1" і Volia Football 1.

Як писало РБК-Україна, у букмекерів фаворитом є"Ман Сіті". На перемогу у фіналі " городян "дають коефіцієнт 1.45, тоді як на" Челсі " - 2.85.

Відзначимо, для "Сіті" це буде перший фінал ЛЧ. "Челсі" вже двічі грало у вирішальних матчах найпрестижнішого клубного турніру Європи, один раз святкувало перемогу. У разі виходу на поле Олександр Зінченко може стати третім українцем в історії, що грав в головному матчі ЛЧ.

Також повідомлялося, що напередодні фіналу в Порту фанати "Ман Сіті" і "Челсі" влаштували бійку.

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