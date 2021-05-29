Из-за карантина: болельщики устроили ряд столкновений в Порту перед финалом Лиги чемпионов
Перед финалом Лиги чемпионов в Порту болельщики "Ман Сити" и "Челси" устроили ряд столкновений. Полиция была вынуждена вмешаться в конфликт.
Об этом пишет Mirror.
Стычки произошли у бара на берегу реки Дору вчера вечером. Удары наносили болельщики с обеих сторон.
Еще одни столкновения произошли с полицией, когда правохранители принудительно закрывали бар 22:30. В Португалии действуют ограничения из-за коронавируса.
Также фанаты "Ман Сити" и "Челси" столкнулись на улице в центре города, когда они возвращались в свои отели после комендантского часа в 22:30.
На видеозаписи с мобильного телефона, размещенной в Интернете, видно, как сторонники дрались до того, как вмешалась полиция, чтобы разогнать их.
https://t.co/i193URgJZl pic.twitter.com/D1qPWZFv6P— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) May 28, 2021
Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...
For some reason it always ends up with chairs being lobbed about
Напомним, сегодня в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. В решающем матче встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси".
Ранее сообщалось, что власти Португалии ослабили правила безопасности в отношении COVID-19 для тысяч английских болельщиков, прибывающих в Порту на субботний финал Лиги чемпионов УЕФА.