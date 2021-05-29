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Из-за карантина: болельщики устроили ряд столкновений в Порту перед финалом Лиги чемпионов

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Суббота 29 мая 2021 14:45
Из-за карантина: болельщики устроили ряд столкновений в Порту перед финалом Лиги чемпионов Фото: фанаты "Ман Сити" и "Челси" устроили драки в Порту (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Перед финалом Лиги чемпионов в Порту болельщики "Ман Сити" и "Челси" устроили ряд столкновений. Полиция была вынуждена вмешаться в конфликт.

Об этом пишет Mirror.

Стычки произошли у бара на берегу реки Дору вчера вечером. Удары наносили болельщики с обеих сторон.

Еще одни столкновения произошли с полицией, когда правохранители принудительно закрывали бар 22:30. В Португалии действуют ограничения из-за коронавируса.

Также фанаты "Ман Сити" и "Челси" столкнулись на улице в центре города, когда они возвращались в свои отели после комендантского часа в 22:30.

На видеозаписи с мобильного телефона, размещенной в Интернете, видно, как сторонники дрались до того, как вмешалась полиция, чтобы разогнать их.

Напомним, сегодня в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. В решающем матче встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси".

Ранее сообщалось, что власти Португалии ослабили правила безопасности в отношении COVID-19 для тысяч английских болельщиков, прибывающих в Порту на субботний финал Лиги чемпионов УЕФА.

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