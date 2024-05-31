"Мамочко, я вдома". Слідча з Маріуполя, яку росіяни близько двох років тримали у полоні, повернулась в Україну

Повернення Мар'яни Чечелюк з полону

Про повернення дівчини з полону повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

"Мар'яна Чечелюк удома! Доля 20-річної маріупольчанки, яка була незаконно затримала окупантами, бентежила громадянське суспільство нашої держави", - наголосив чоловік.

Він уточнив, що вона була позбавлена волі впродовж двох років.

Дівчина додзвонилась до рідних (скріншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

"Тепер Мар'яна вдома! Вона має змогу почути голос рідних, а невдовзі - зустрітися з ними! Поверненню дівчини, як і поверненню додому кожного українця й кожної українки, радіє вся країна! Вітаємо на рідній землі", - підсумував омбудсмен і оприлюднив зворушливе відео, на якому дівчина вперше після повернення телефонує рідним.

Що відомо про історію Мар'яни Чечелюк

До повномасштабного вторгнення РФ Мар'яна Чечелюк мешкала у Маріуполі та працювала там слідчою. Виїхати з міста до початку масованих ворожих обстрілів сім'я дівчини не встигла.

Спершу ховались по підвалах, шукали воду й намагалися вижити. 25 березня 2022 року під час чергового авіанальоту Мар'яна із сестрою Аліною побігли в укриття "Азовсталі".

За словами батька дівчат Віталія, 1 травня 2022 року була організована перша евакуація цивільних з "Азовсталі", куди потрапили і його доньки.

Представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли вивезти людей на територію підконтрольну владі України - у Запоріжжя. Натомість їх вивезли в окуповане російською армією село Безіменне - на фільтрацію до російських військових.

"Нам зателефонували і сказали, якщо впродовж доби не заберемо молодшу доньку, вона поїде у дитячий будинок до Сибіру (Аліну батькам вивезти вдалося, - Ред.)", - пригадав чоловік у розмові з журналістами.

Водночас Мар'яну відправили у СІЗО в Донецьк. Далі про долю старшої доньки батькам вдавалося дізнаватися лише від військовополонених, які поверталися додому.

За словами батька, після донецького СІЗО дівчину відправили до горезвісної Оленівки. Згодом її нібито переправили до Таганрогу. Потім - у Камишин Волгоградської області, а пізніше - знову до Таганрогу.

Один раз (7 серпня) дівчині навіть вдалося зв'язатися з рідними телефоном. Вона запитала, де Аліна, розплакалась (почувши, що з нею все добре) і зв'язок перервався.

Родина Мар'яни неодноразово зверталась по допомогу до різних структур - щоб повернути доньку на свободу. Її постійно включали до списків на обмін, але повернутись дівчині вдалося лиш зараз.