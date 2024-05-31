"Вітаємо вдома". СБУ показала відео повернення 75 українців з полону

Сьогодні відбувся обмін полоненими з Росією, внаслідок якого Україна повернула 75 осіб. Служба безпеки України показала унікальні кадри повернення українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.

Серед визволених оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Зокрема, з полону визволили 37 представників ЗСУ. Зокрема, 13 бійців Військово-морських сил та двоє представників Повітряних сил. Також повернули з полону 21 нацгвардійця. Крім того, додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.

Повернути на рідну землю вдалося 19 оборонців острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Їх захопили в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

Зазначимо, що сьогоднішній обмін полоненими вже 52 з початку повномасштабного вторгнення РФ. Усього з полону вдалося повернути 3210 захисників та захисниць України.