"Мамочка, я дома". Следователь из Мариуполя, которую россияне около двух лет держали в плену, вернулась в Украину

Возвращение Марьяны Чечелюк из плена

О возвращении девушки из плена сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Марьяна Чечелюк дома! Судьба 24-летней мариупольчанки, которая была незаконно задержана оккупантами, тревожила гражданское общество нашего государства", - подчеркнул мужчина.

Он уточнил, что она была лишена свободы в течение двух лет.

Девушка дозвонилась родным (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

"Теперь Марьяна дома! Она получила возможность услышать голос родных, а вскоре - встретиться с ними! Возвращению девушки, как и возвращению домой каждого украинца и каждой украинки, радуется вся страна! Поздравляем на родной земле", - подытожил омбудсмен и опубликовал трогательное видео, на котором девушка впервые по возвращении звонит по телефону родным.

Что известно об истории Марьяны Чечелюк

До полномасштабного вторжения РФ Марьяна Чечелюк жила в Мариуполе и работала там следователем. Выехать из города до начала массированных вражеских обстрелов семья девушки не успела.

Сначала прятались по подвалам, искали воду и пытались выжить. 25 марта 2022 года во время очередного авианалета Марьяна с сестрой Алиной побежали в укрытие "Азовстали".

По словам отца девушек Виталия, 1 мая 2022 года была организована первая эвакуация гражданских с "Азовстали", куда попали и его дочери.

Представители ООН и Красного Креста пообещали вывезти людей на территорию подконтрольную властям Украины - в Запорожье. Вместо этого их вывезли в оккупированное российской армией село Безымянное - на фильтрацию к российским военным.

"Нам позвонили по телефону и сказали, если в течение суток не заберем младшую дочь, она поедет в детский дом в Сибирь (Алину родителям вывезти удалось, - Ред.)", - поделился мужчина в разговоре с журналистами.

В то же время Марьяну отправили в СИЗО в Донецк. Далее о судьбе старшей дочери родителям удавалось узнавать только от военнопленных, возвращавшихся домой.

По словам отца, после донецкого СИЗО девушку отправили в пресловутую Оленевку. Впоследствии ее якобы переправили в Таганрог. Затем - в Камышин Волгоградской области, а позже - снова в Таганрог.

Однажды (7 августа) девушке даже удалось связаться с родными по телефону. Она спросила, где Алина, расплакалась (услышав, что с ней все хорошо) и связь прервалась.

Семья Марьяны неоднократно обращалась за помощью к разным структурам - чтобы вернуть дочь на свободу. Ее постоянно включали в списки на обмен, но вернуться девушке удалось только сейчас.