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Мамедов: объявлено подозрение организатору "выборов" и "референдума" в Крыму

Новости » Политика    09.09.2019 - 13:10
Мамедов: объявлено подозрение организатору "выборов" и "референдума" в Крыму
Фото: Гюндуз Мамедов (из открытых источников)

Обвинительный акт в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым" будет направлен в суд

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении лицу, принимавшему участие в организации и проведении "референдума" и "выборов" на территории временно оккупированного полуострова. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Крыма.

Как известно, 8 сентября 2019 года на территории временно оккупированного полуострова были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационного "Государственного совета Республики Крым" и "местных советов".

"Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместительнице сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым" будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Проведение незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым", где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума", осознавая незаконность оккупации полуострова и попытки страны-агрессора ее легитимизировать за счет таких выборов.

9 сентября 2019 года прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти.

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