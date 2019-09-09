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Мамедов: оголошено підозру організатору "виборів" і "референдуму" у Криму

Новини » Політика    09.09.2019 - 13:10
Мамедов: оголошено підозру організатору "виборів" і "референдуму" у Криму
Фото: Гюндуз Мамедов (з відкритих джерел)

Обвинувальний акт стосовно голови "Виборчої комісії Республіки Крим" буде направлено в суд

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру особі, яка приймала участь в організації та проведенні "референдуму" і "виборів" на території тимчасово окупованого півострова. Про це повідомляє офіційний сайт прокуратури Криму.

8 вересня 2019 року на території тимчасово окупованого півострова були незаконно проведені вибори депутатів до окупаційного "Державної ради Республіки Крим" та "місцевих рад".

"Так звані вибори, які вчора незаконно відбулися на території тимчасово окупованого півострова порушують норми законодавства, не визнаються в Україні і світі. В даний час організатору та його заступниці повідомлено про підозру. Найближчим часом обвинувальний акт стосовно голови "Виборчої комісії Республіки Крим" буде направлений до суду в порядку спеціального досудового розслідування", - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Проведення незаконних виборів забезпечувала в тому числі громадянка України, яка в березні 2014 року увійшла до складу незаконно створеної "Виборчої комісії Республіки Крим", де брала участь у підготовці і проведенні незаконного "референдуму", усвідомлюючи незаконність окупації півострова і спроби країни-агресора її легітимізувати за рахунок таких виборів

9 вересня 2019 року прокуратурою АР Крим та ГУ СБУ в АР Крим зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

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