UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора

Автор: РБК-Украина

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Он уходит из органов прокуратуры по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - отметил Мамедов.

Напомним, вчера об этой отставке сообщили его адвокаты, объяснив ее якобы давлением со стороны руководства Офиса генпрокурора.

В июне генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала у Мамедова так называемый "Департамент войны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украиныотставка