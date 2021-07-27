Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Он уходит из органов прокуратуры по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - отметил Мамедов.
Напомним, вчера об этой отставке сообщили его адвокаты, объяснив ее якобы давлением со стороны руководства Офиса генпрокурора.
В июне генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала у Мамедова так называемый "Департамент войны".