Венедиктова сменила руководителя "Департамента войны": что о нем известно

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сменила руководителя Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Им стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.

Об этом речь идет в изменении к приказу генпрокурора .

Мамедов и в дальнейшем будет отвечать за Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию и взаимодействия с тренинговым центром прокуроров.

Однако, руководителем "Департамента войны" стал Максим Якубовский.

Что известно о Якубовском

Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

В соцсетях есть видео, где Якубовский выступает от организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Отметим, что недавно руководителям общественной организации Медведчука "Украинский выбор" объявили подозрения.