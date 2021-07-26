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Мамедов уходит из Офиса генпрокурора, - адвокаты

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 11:31
Мамедов уходит из Офиса генпрокурора, - адвокаты Фото: заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина, Олег Черныш

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется со своей должности. А также уходит из органов прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвокатов в Facebook.

Адвокаты из юридической компании "Миллер" отмечают, что руководство якобы осуществляет давление на Мамедова, забрало у него два департамента, досрочно прекратило доступ к государственной тайне, а также в отношении него открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств.

Также адвокаты отмечают, что он не будет оставаться в должности без возможностей выполнения своих полномочий.

"Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.

Источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора сообщил, что Мамедов еще не написал заявление об отставке.

"Он еще не написал заявление. Но планирует это сделать в течение недели", - сообщил он.

Напомним, в июне генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила руководителя так называемого "Департамента войны". Вместо Мамедова руководить Департаментом надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта стал Максим Якубовский.

Мамедов является руководителем следственной группы от Украины, которая занимается расследованием катастрофы MH17 на Донбассе. Также он координирует расследование авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном.

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