Мамедов уходит из Офиса генпрокурора, - адвокаты
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется со своей должности. А также уходит из органов прокуратуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвокатов в Facebook.
Адвокаты из юридической компании "Миллер" отмечают, что руководство якобы осуществляет давление на Мамедова, забрало у него два департамента, досрочно прекратило доступ к государственной тайне, а также в отношении него открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств.
Также адвокаты отмечают, что он не будет оставаться в должности без возможностей выполнения своих полномочий.
"Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.
Источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора сообщил, что Мамедов еще не написал заявление об отставке.
"Он еще не написал заявление. Но планирует это сделать в течение недели", - сообщил он.
Напомним, в июне генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила руководителя так называемого "Департамента войны". Вместо Мамедова руководить Департаментом надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта стал Максим Якубовский.
Мамедов является руководителем следственной группы от Украины, которая занимается расследованием катастрофы MH17 на Донбассе. Также он координирует расследование авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном.