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Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генпрокурора

Автор: РБК-Україна

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генпрокурора. Він йде з органів прокуратури за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поруч у ці складні jстанні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розвитку ювенальної юстиції і реалізовував цей проект. Далі буде ... Служу українському народові", - зазначив Мамедов.

Нагадаємо, вчора про цю відставку повідомили його адвокати, пояснивши її нібито тиском з боку керівництва Офісу генпрокурора.

У червні генеральний прокурор Ірина Венедиктова забрала у Мамедова так званий "Департамент війни".

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Генеральна прокуратура Україниотставка