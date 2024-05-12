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Малюська скептично оцінив прибуток від заморожених активів РФ: потрібна повна конфіскація

Неділя 12 травня 2024 00:20
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Малюська скептично оцінив прибуток від заморожених активів РФ: потрібна повна конфіскація Фото: міністр юстиції Денис Малюська (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Річний пакет у розмірі 3 млрд євро, зібраний із прибутків від заморожених російських активів, - це "майже ніщо", для перемоги у війні проти Росії потрібні сотні мільярдів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра юстиції Дениса Малюськи Politico.

"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, 3 мільярди євро — це насправді майже ніщо — нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", — сказав Малюська у коментарі виданню під час зустрічі міністрів юстиції країн G7 у Венеції.

Водночас він назвав нещодавно схвалений план використання прибутків від заморожених російських активів у Європі для закупівлі зброї для України, "хорошим першим кроком".

"Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію і дійсно вірить, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни", – додав він.

Відмова від конфіскації і план ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни ЄС заморозили близько 200 млрд євро російських державних активів.

Проте від варіанту з повною конфіскацією Захід фактично відмовився через побоювання, що це може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.

У квітні ЄС розробив план, який дасть змогу вилучити надзвичайні доходи від заморожених активів Росії та витратити їх на потреби України. Доходи ці оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.

Кілька днів тому посли ЄС схвалили цей план.

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