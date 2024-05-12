Малюська скептично оцінив прибуток від заморожених активів РФ: потрібна повна конфіскація

Річний пакет у розмірі 3 млрд євро, зібраний із прибутків від заморожених російських активів, - це "майже ніщо", для перемоги у війні проти Росії потрібні сотні мільярдів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра юстиції Дениса Малюськи Politico .

"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, 3 мільярди євро — це насправді майже ніщо — нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", — сказав Малюська у коментарі виданню під час зустрічі міністрів юстиції країн G7 у Венеції.

Водночас він назвав нещодавно схвалений план використання прибутків від заморожених російських активів у Європі для закупівлі зброї для України, "хорошим першим кроком".

"Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію і дійсно вірить, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни", – додав він.

Відмова від конфіскації і план ЄС