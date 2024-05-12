Малюська скептично оцінив прибуток від заморожених активів РФ: потрібна повна конфіскація
Річний пакет у розмірі 3 млрд євро, зібраний із прибутків від заморожених російських активів, - це "майже ніщо", для перемоги у війні проти Росії потрібні сотні мільярдів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра юстиції Дениса Малюськи Politico.
"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, 3 мільярди євро — це насправді майже ніщо — нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", — сказав Малюська у коментарі виданню під час зустрічі міністрів юстиції країн G7 у Венеції.
Водночас він назвав нещодавно схвалений план використання прибутків від заморожених російських активів у Європі для закупівлі зброї для України, "хорошим першим кроком".
"Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію і дійсно вірить, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни", – додав він.
Відмова від конфіскації і план ЄС
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни ЄС заморозили близько 200 млрд євро російських державних активів.
Проте від варіанту з повною конфіскацією Захід фактично відмовився через побоювання, що це може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.
У квітні ЄС розробив план, який дасть змогу вилучити надзвичайні доходи від заморожених активів Росії та витратити їх на потреби України. Доходи ці оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.
Кілька днів тому посли ЄС схвалили цей план.
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