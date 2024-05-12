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Малуська скептически оценил прибыль от замороженных активов РФ: нужна полная конфискация

Воскресенье 12 мая 2024 00:20
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Малуська скептически оценил прибыль от замороженных активов РФ: нужна полная конфискация Фото: министр юстиции Денис Малюска (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Годовой пакет в размере 3 млрд евро, собранный из доходов от замороженных российских активов, - это "почти ничто", для победы в войне против России нужны сотни миллиардов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра юстиции Дениса Малюски Politico.

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военных и невоенных, 3 миллиарда евро — это на самом деле почти ничто — нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", — сказал Малюська в комментарии изданию во время встречи министров юстиции стран G7 в Венеции.

В то же время он назвал недавно одобренный план использования доходов от замороженных российских активов в Европе для закупки оружия для Украины, "хорошим первым шагом".

"Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию и действительно верит, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим в вопросе решения войны", – добавил он.

Отказ от конфискации и план ЕС

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны ЕС заморозили около 200 млрд. евро российских государственных активов.

Однако от варианта с полной конфискацией Запад фактически отказался из-за опасений, что это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

В апреле ЕС разработал план, который позволит изъять чрезвычайные доходы от замороженных активов России и потратить их на нужды Украины. Доходы эти оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.

Несколько дней назад послы ЕС одобрили этот план.

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