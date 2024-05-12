Малуська скептически оценил прибыль от замороженных активов РФ: нужна полная конфискация

Годовой пакет в размере 3 млрд евро, собранный из доходов от замороженных российских активов, - это "почти ничто", для победы в войне против России нужны сотни миллиардов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра юстиции Дениса Малюски Politico .

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военных и невоенных, 3 миллиарда евро — это на самом деле почти ничто — нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", — сказал Малюська в комментарии изданию во время встречи министров юстиции стран G7 в Венеции.

В то же время он назвал недавно одобренный план использования доходов от замороженных российских активов в Европе для закупки оружия для Украины, "хорошим первым шагом".

"Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию и действительно верит, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим в вопросе решения войны", – добавил он.

Отказ от конфискации и план ЕС