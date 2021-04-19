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Малюська продает свой фотоколлаж с помощью блокчейн. Перечислит деньги на ремонт СИЗО

Автор: Даша Харченко

Министр юстиции Денис Малюська выставил на продажу коллаж из своих фотографий за невзаимозаменяемые токены (NFT). Фотоколлаж имеет название "море временно недоступно".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он назвал свой коллаж "крипто-шедевром"

"Редкий шанс дешево купить NFT крипто-шедевр искусства", - написал Малюська.

Он добавил, что все деньги планирует перевести в спецфонд Лукьяновского следственного изолятора на ремонт бесплатных камер.

Стартовая цена лота составляет 1 этериум – это примерно 2 149 долларов.

"Черт его знает, будет ли это просто волна хайпа, что быстро спадет, или долгосрочный тренд в искусстве, но обойти возможность создать и продать свой NFT я не могу", - добавил Малюська.

Фото: Denis Malyuska/Facebook

Напомним, Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства уже почти готова для применения.

РБК-Украина писало, что Министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия начали работу над амбициозным проектом по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины. Экспериментальный пилотный проект планируют запустить в течение 2022 года в одном из районных судов.

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Новости Украины технологиивалютаДенис Малюська
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