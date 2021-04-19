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Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн. Перерахує гроші на ремонт СІЗО

Автор: Даша Харченко

Міністр юстиції Денис Малюська виставив на продаж колаж зі своїх фотографій за невзаємозамінні токени (NFT). Фотоколаж має назву "море тимчасово недоступне".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав свій колаж "крипто-шедевром"

"Рідкісний шанс дешево придбати NFT крипто-шедевр мистецтва", - написав Малюська.

Він додав, що всі гроші планує переказати у спецфонд Лук’янівського слідчого ізолятору на ремонт безплатних камер.

Стартова ціна лоту становить 1 етеріум – це приблизно 2 149 доларів.

"Біс його знає, чи це буде просто хвиля хайпу, що швидко спаде, чи довгостроковий тренд у мистецтві, але оминути можливість створити та продати свій NFT я не можу", - додав Малюська.

Фото: Denis Malyuska/Facebook

Нагадаємо, Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування.

РБК-Україна писало, що Міністерство цифрової трансформації і Вища рада правосуддя почали роботу над амбітним проектом по впровадженню штучного інтелекту в судову систему України. Експериментальний пілотний проект планують запустити протягом 2022 року в одному з районних судів.

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Новини України технологіївалютаДенис Малюська
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