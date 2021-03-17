Малюська о блокировании YouTube-канала Шария: возможно, но это будет непросто

Министр юстиции Денис Малюська оценил возможность блокирования YouTube-канала блогера Анатолия Шария , подозреваемого в государственной измене. По его словам, теоретически это возможно, но будет сложно.

Министр отметил, что сложности в этом деле возникнут из-за того, что YouTube-канал ведется не украинской компанией.

"Смогут-не смогут это сделать - вопрос не совсем однозначный, но определенная вероятность существует, что такое случится. Для этого нужны решения - в конце концов, нужно получить приговор в уголовном производстве или задействовать другие механизмы. Пока я не видел решение, которое служило бы основанием для закрытия канала", - пояснил Малюська.