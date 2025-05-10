Малюк звільнив топ-посадовця СБУ після розслідування журналістів

Голова Служби безпеки України Василь Малюк звільнив з посади топ-посадовця Анатолія Лойфа. Він був фігурантом гучного журналістського розслідування.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила пресслужбу СБУ.

"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням Голови Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Анатолій Лойф був призначений на посаду голови економічного управління СБУ у 2024 році після звільнення Артема Шила. Він був фігурантом кількох журналістських розслідувань.

Так, у травні 2024 року "Слідство.Інфо" встановило, що мати Лойфа "заробила" понад 1 млн гривень та стала власницею елітної нерухомості. При цьому жінка працювала викладачкою медичного коледжу.



джерело slidstvo.info



У розслідуванні "Української правди" у травні 2025 року повідомлялося, що Лойф та кілька спецслужбовців СБУ святкували день народження Костянтина Коломійця. Він опікується охороною власника підсанкційної букмекерської фірми PariMatch Сергія Портнова.

Як встановили журналісти, на день народження завітали одразу три високопосадовці СБУ. Крім Анатолія Лойфа, був присутній його попередник, а нині підслідний НАБУ Артем Шило та генерал Ілля Вітюк - колишній очільник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.