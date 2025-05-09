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Силовики, бізнес і "вори в законі": ЗМІ дізнались про вечірку партнера PariMatch

П'ятниця 09 травня 2025 14:57
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Силовики, бізнес і "вори в законі": ЗМІ дізнались про вечірку партнера PariMatch Фото: ЗМІ дізнались про вечірку партнера PariMatch (архівне фото)
Автор: Юлія Бойко

На святкуванні дня народження партнера власника PariMatch були помічені високопоставлені правоохоронці, бізнесмени та вор у законі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Української правди".

У розслідуванні зазначається, що 1 березня у одному із столичних ресторанів святкував свій день народження Костянтин Коломієць, який є співвласником клубу єдиноборств "Динамо". За інформацією УП він також займається наданням приватної охорони, зокрема опікується охороною власника PariMatch Сергія Портнова.

На день народження до спортсмена завітали одразу три високопосадовці СБУ - голова економічного управління СБУ Анатолій Лойф, його попередник, а нині підслідний НАБУ Артем Шило та генерал Ілля Вітюк - колишній очільник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.

Варто зазначити, що Анатолій Лойф залишив день народження разом із адвокатом Мельником, який є бізнес-пертнкром вора в законі "Наріка" Олександра Петровського.

Силовики, бізнес і &quot;вори в законі&quot;: ЗМІ дізнались про вечірку партнера PariMatch

Серед гостей був також Сергій Олійник, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Умка"/"Умка Дніпровський".

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Сергій Олійник на прізвисько Умка та уродженець Грузії Лаша Джачвліані після свого виходу із СІЗО не з’являлися на судові засідання. Нагадаємо, що Умка та Лаша Сван провели 13 місяців у СІЗО Києва та Дніпра у справі про організацію/проведення злочинних зборів (ч.1 ст.255-2 КК України).

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