Малюк уволил топ-чиновника СБУ после расследования журналистов

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк уволил с должности топ-чиновника Анатолия Лойфа. Он был фигурантом громкого журналистского расследования.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба СБУ.

"Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что Анатолий Лойф был назначен на должность главы экономического управления СБУ в 2024 году после увольнения Артема Шило. Он был фигурантом нескольких журналистских расследований.

Так, в мае 2024 года "Слідство.Інфо" установило, что мать Лойфа "заработала" более 1 млн гривен и стала владелицей элитной недвижимости. При этом женщина работала преподавательницей медицинского колледжа.



источник slidstvo.info



В расследовании "Украинской правды" в мае 2025 года сообщалось, что Лойф и несколько спецслужащих СБУ праздновали день рождения Константина Коломийца. Он занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской фирмы PariMatch Сергея Портнова.

Как установили журналисты, на день рождения пришли сразу три высокопоставленных чиновника СБУ. Кроме Анатолия Лойфа, присутствовал его предшественник, а ныне подследственный НАБУ Артем Шило и генерал Илья Витюк - бывший глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.