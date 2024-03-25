UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Малюк про Ківу, Татарського, Прілєпіна: вони віддають кармічні борги перед Україною

Фото: голова СБУ Василь Малюк (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України знає достатню кількість інформації про ліквідацію зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Однак Малюк не став офіційно підтверджувати, що за ліквідацією низки воєнних злочинців стоїть СБУ.

"Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка", – сказав Малюк.

Голова СБУ зауважив, що усіх негідників наздогнало справедливе покарання.

Екснардепа Іллю Киву - у вигляді куль калібром 9×19 мм з контрольним в голову за місцем його проживання. Пропагандиста і вбивцю Владлена Татарського - у вигляді подарункового погруддя, начиненого вибухівкою. Міністра внутрішніх справ т.зв. "ЛНР" Ігоря Корнета вибухівка "знайшла" в барбершопі під час гоління. А генпрокурор т.зв. "ЛНР" Сергій Горенко в прямому сенсі "вигорів на робочому місці" від 800 грам пластиду.

Ліквідація Ківи та замах на Царьова

Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Іллі Киви стало відомо увечері 6 грудня. У Росії заявили, що Кива гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів стріляли. Зрадник помер на місці.

Джерела РБК-Україна повідомили, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію зрадника.

Також 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму. Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що замах Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниОлександр КіваВійна в Україні