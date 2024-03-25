Малюк о Киве, Татарском, Прилепине: они отдают кармические долги перед Украиной

Однако Малюк не стал официально подтверждать, что за ликвидацией ряда военных преступников стоит СБУ.

"Они отдают кармические долги перед украинским народом. Точка", – сказал Малюк.

Глава СБУ отметил, что всех негодяев догнало справедливое наказание.

Экснардепа Илью Киву – в виде шаров калибром 9×19 мм с контрольным в голову по месту его обитания. Пропагандиста и убийцу Владлена Татарского – в виде подарочного бюста, начиненного взрывчаткой. Министр внутренних дел т.н. "ЛНР" Игоря Корнета взрывчатка "обнаружила" в барбершопе во время бритья. А генпрокурор т.н. "ЛНР" Сергей Горенко в прямом смысле "выгорел на рабочем месте" от 800 грамм пластида.

Ликвидация Кивы и покушение на Царева

Напомним, о ликвидации предателя Ильи Кивы стало известно вечером 6 декабря. В России заявили, что Кива гулял по территории парка возле коттеджного поселка в Подмосковье, где в него несколько раз стреляли. Предатель скончался на месте.

Источники РБК-Украина сообщили, что Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Позже в ГУР подтвердили ликвидацию предателя.

Также 27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. Позже источники РБК-Украина сообщили, что покушение Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

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