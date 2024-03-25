Малюк про Ківу, Татарського, Прілєпіна: вони віддають кармічні борги перед Україною

Служба безпеки України знає достатню кількість інформації про ліквідацію зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Однак Малюк не став офіційно підтверджувати, що за ліквідацією низки воєнних злочинців стоїть СБУ.

"Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка", – сказав Малюк.

Голова СБУ зауважив, що усіх негідників наздогнало справедливе покарання.

Екснардепа Іллю Киву - у вигляді куль калібром 9×19 мм з контрольним в голову за місцем його проживання. Пропагандиста і вбивцю Владлена Татарського - у вигляді подарункового погруддя, начиненого вибухівкою. Міністра внутрішніх справ т.зв. "ЛНР" Ігоря Корнета вибухівка "знайшла" в барбершопі під час гоління. А генпрокурор т.зв. "ЛНР" Сергій Горенко в прямому сенсі "вигорів на робочому місці" від 800 грам пластиду.

Ліквідація Ківи та замах на Царьова

Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Іллі Киви стало відомо увечері 6 грудня. У Росії заявили, що Кива гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів стріляли. Зрадник помер на місці.

Джерела РБК-Україна повідомили, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію зрадника.

Також 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму. Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що замах Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

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