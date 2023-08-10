Маляр: ЗСУ мають успіхи в районі Урожайного і продовжують наступати під Бахмутом

"Ситуація на сході складна, але ворогу не вдається досягнути поставлених цілей", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронтах

Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Заступник міністра оборони України повідомила, що Авдіївський і Мар’їнський напрямки неприступні для ворога.

"Скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну", - додала Маляр.

ЗСУ наступають та мають успіхи

На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії.

Фото: Бахмутський напрямок (deepstatemap.live)

"Ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Важкі бої тривають", - пояснила Маляр.

Також вона повідомила, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають наступальні дії.

Фото: Старомайорське та Урожайне (deepstatemap.live)

Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське.

Контрнаступ ЗСУ

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.