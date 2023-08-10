Маляр: ВСУ имеют успехи в районе Урожайного и продолжают наступать под Бахмутом

"Ситуация на востоке сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах

Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Заместитель министра обороны Украины сообщила, что Авдеевское и Марьинское направления неприступны для врага.

"Сколько они не пытаются там наступать, ничего не получается. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", - добавила Маляр.

ВСУ наступают и имеют успехи

На Бахмутском направлении на южном фланге наши войска продолжают наступательные действия.

Фото: Бахмутское направление (deepstatemap.live)

"Вражеские войска безуспешно предпринимали попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются", - пояснила Маляр.

Также она сообщила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.

Фото: Старомайорское и Урожайное (deepstatemap.live)

Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, украинские войска имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского.

Контрнаступление ВСУ

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.