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Маляр: ВСУ имеют успехи в районе Урожайного и продолжают наступать под Бахмутом

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия в районе Бахмута, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На ряде участков они имеют успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

"Ситуация на востоке сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах

Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Заместитель министра обороны Украины сообщила, что Авдеевское и Марьинское направления неприступны для врага.

"Сколько они не пытаются там наступать, ничего не получается. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", - добавила Маляр.

ВСУ наступают и имеют успехи

На Бахмутском направлении на южном фланге наши войска продолжают наступательные действия.

Фото: Бахмутское направление (deepstatemap.live)

"Вражеские войска безуспешно предпринимали попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются", - пояснила Маляр.

Также она сообщила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.

Фото: Старомайорское и Урожайное (deepstatemap.live)

Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, украинские войска имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского.

Контрнаступление ВСУ

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

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