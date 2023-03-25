Маляр закликала не обговорювати контрнаступ: деталі - військова таємниця

Українцям не треба обговорювати подробиці контрнаступу, щоб не заважати війсковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій", - сказала заступник міністра.

Вона наголосила, що саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу.

За словами Маляр, тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми. Серед них:

верховний головнокомандувач - Володимир Зеленський;

міністр оборони - Олексій Резніков;

головнокомандувач ЗСУ - Валерій Залужний.

Всі інші, за її словами, можуть лише цитувати.

Маляр також наголосила, що не треба в ефірах ставити експертам питання щодо контрнаступу, також не варто писати блоги та пости на цю тему, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії.

"У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація - це теж зброя і ми нею теж воюємо", - сказала заступник міністра.

Нагадаємо, днями Маляр вказала на два важливі аспекти оборони Бахмута.

До того ж вона наголосила, що Міністерство оборони не розголошує плани Збройних сил України щодо проведення контрнаступу для деокупації територій від російських загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.