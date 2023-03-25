Маляр призвала не обсуждать контрнаступление: детали - военная тайна

Украинцам не нужно обсуждать подробности контрнаступления, чтобы не мешать военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Хорошо, что никто в пабликах не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа кого-либо, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий", – сказала замминистра.

Она подчеркнула, что именно тишина тогда позволила военным выиграть время и сделать свою работу.

По словам Маляр, только три человека в Украине имеют право обнародовать стратегические военные планы и замыслы. Среди них:

верховный главнокомандующий – Владимир Зеленский;

министр обороны – Алексей Резников;

главнокомандующий ВСУ – Валерий Залужный.

Все остальные, по ее словам, могут только цитировать.

Маляр также подчеркнула, что не нужно в эфирах задавать экспертам вопросы контрнаступления, также не стоит писать блоги и посты на эту тему, не нужно вообще публично обсуждать военные планы украинской армии.

"У нас один стратегический план - освободить все наши территории. А детали - это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Ведь информация - это тоже оружие и мы им тоже воюем", - сказала замминистра.

Напомним, на днях Маляр указала на два важных аспекта обороны Бахмута.

К тому же, она подчеркнула, что Министерство обороны не разглашает планы Вооруженных сил Украины по проведению контрнаступления для деоккупации территорий от российских захватчиков.

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