Звільнення П'ятихаток: з села евакуювали вже шістьох людей
Україні вдалося евакуювати шестеро людей з села П'ятихатки Запорізької області, яке звільнили бійці ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка в ефірі телемарафону.
За його словами, обласна військова адміністрація поки не має прямого доступу до населеного пункту, але військові зараз проводять там евакуацію.
"Наприклад, у звільнених П'ятихатках ми вже евакуювали одну сім'ю, шестеро людей вже перебувають у більш безпечному місці", - уточнив чиновник.
Він розповів, що зараз евакуйовані перебувають у легкому шоці, вони знаходилися у підвалах і "де тільки завгодно, щоб зберегти своє життя". При цьому у сім'ї двоє дітей.
Глава ОВА розповів, що у П'ятихатках залишаються ще близько 20 людей і їх планують евакуювати.
Звільнення П'ятихаток
Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, вранці у Міністерстві оборони офіційно підтвердили, що українські військові змогли деокупувати село П'ятихатки.
Пізніше військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону (2 ОСБ) вже на відео розповіли, що вибили окупантів з села. Вони зазначали, що ворог тікав, кидаючи зброю, техніку та боєприпаси.
Вперше інформацію про те, що українські військові встановили контроль над П'ятихатками, почали поширювати ще вчора, 18 червня, в російських пропагандистських Telegram-каналах.
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