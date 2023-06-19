Звільнення П'ятихаток: з села евакуювали вже шістьох людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка в ефірі телемарафону.

За його словами, обласна військова адміністрація поки не має прямого доступу до населеного пункту, але військові зараз проводять там евакуацію.

"Наприклад, у звільнених П'ятихатках ми вже евакуювали одну сім'ю, шестеро людей вже перебувають у більш безпечному місці", - уточнив чиновник.

Він розповів, що зараз евакуйовані перебувають у легкому шоці, вони знаходилися у підвалах і "де тільки завгодно, щоб зберегти своє життя". При цьому у сім'ї двоє дітей.

Глава ОВА розповів, що у П'ятихатках залишаються ще близько 20 людей і їх планують евакуювати.

Звільнення П'ятихаток

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, вранці у Міністерстві оборони офіційно підтвердили, що українські військові змогли деокупувати село П'ятихатки.

Пізніше військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону (2 ОСБ) вже на відео розповіли, що вибили окупантів з села. Вони зазначали, що ворог тікав, кидаючи зброю, техніку та боєприпаси.

Вперше інформацію про те, що українські військові встановили контроль над П'ятихатками, почали поширювати ще вчора, 18 червня, в російських пропагандистських Telegram-каналах.