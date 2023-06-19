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Маляр о ситуации на фронте: нужно настроиться, что будет жесткий поединок

Новина українською →
Понедельник 19 июня 2023 22:11
Маляр о ситуации на фронте: нужно настроиться, что будет жесткий поединок Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пытаются остановить наступательные действия украинских военных и не сдаются. Поэтому нужно настроиться на жесткий поединок.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на юге украинским военным сложно продвигаться, поскольку враг продолжает сопротивление. При этом защитники сталкиваются со "сплошным заминированием".

"Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно это сейчас и происходит", - уточнила замминистра.

Маляр также отметила, что не стоит измерять успех ВСУ только в километрах или освобожденных населенных пунктах, поскольку продолжающаяся операция имеет несколько задач. Их уже выполняют военные.

"Они двигаются так, как и должны были двигаться. Наибольшие результаты еще впереди", - заявила чиновница.

Она добавила, что на Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники находятся в очень ожесточенной обороне и ни одного метра врагу оккупировать не удалось.

Такие действия врага Маляр объяснила тем, что он не оставляет свою ключевую цель - выход на рубежи Донецкой и Луганской областей.

Успехи ВСУ

Напомним, с начала июня украинские военные продолжают успешные наступательные действия на юго-востоке Украины. Им уже удалось освободить от врага восемь населенных пунктов.

В частности, сегодня стало известно о деоккупации села Пятихатки. Как рассказали военные, россияне бежали, бросая технику, оружие и боеприпасы. При этом из населенного пункта уже удалось эвакуировать шесть человек.

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