Маляр розповіла про ситуацію на фронті: під Бахмутом є просування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram .

Ситуація на сході

За словами чиновниці, на Куп'янському та Лиманському напрямках ситуація без змін. Інтенсивність бойових дій знизилася, якщо порівнювати з попередніми тижнями, але продовжуються постійні ворожі обстріли. При цьому противник не відмовляється від своїх наступальних планів.

Маляр розповіла, що безуспішні спроби наступу РФ були у районах Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

"На Бахмутському напрямку - на північному фланзі наші бійці захищають від ворога зайняті раніше позиції. На південному - ми наступаємо. Бої продовжуються в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки. Там є просування вперед", - зазначила Маляр.

Ситуація на півдні

Водночас, як зазначила заступник голови Міноборони, росіяни намагалися атакувати у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області. Вони зазнали тяжких втрат як у живій силі, так і техніці.

На Мелітопольському напрямку українські захисники продовжують наступальну операцію та завдають значних втрат окупантам, чим суттєво знижують здатність ворога оборонятися, додала Маляр.

"Звільнення" Андріївки

Нагадаємо, сьогодні Ганна Маляр у своєму Telegram написала про те, що українські військові нібито звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району.

Цю інформацію швидко спростували військові з 3 штурмової бригади. Вони зазначили, що там точаться важкі бої.

Після цього чиновниця відредагувала свій пост. Вона написала, що ситуація у районі населеного пункту "дуже складна".