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Маляр рассказала о ситуации на фронте: под Бахмутом есть продвижение

Четверг 14 сентября 2023 20:35
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Маляр рассказала о ситуации на фронте: под Бахмутом есть продвижение Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают свое наступление в районе Бахмута. Они достигли новых успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Ситуация на востоке

По словам чиновницы, на Купянском и Лиманском направлениях ситуация без изменений. Интенсивность боевых действий снизилась, если сравнивать с предыдущими неделями, но продолжаются постоянные вражеские обстрелы. При этом противник не отказывается от своих наступательных планов.

Маляр рассказала, что безуспешные попытки наступления РФ были в районах Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

"На Бахмутском направлении - на северном фланге наши бойцы защищают от врага занятые ранее позиции. На южном - мы наступаем. Бои продолжаются в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки. Там есть продвижение вперед", - отметила Маляр.

Ситуация на юге

В то же время, как отметила заместитель главы Минобороны, россияне пытались атаковать в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области. Они понесли тяжелые потери как в живой силе, так и технике.

На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступательную операцию и наносят значительные потери оккупантам, чем существенно снижают способность врага обороняться, добавила Маляр.

"Освобождение" Андреевки

Напомним, сегодня Анна Маляр в своем Telegram написала о том, что украинские военные якобы освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района.

Эту информацию быстро опровергли военные из 3 штурмовой бригады. Они отметили, что там идут тяжелые бои.

После этого чиновница отредактировала свой пост. Она написала, что ситуация в районе населенного пункта “очень сложная”.

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