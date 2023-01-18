Маляр про першу зустріч Залужного з Міллі: слово "перемога" розуміємо ідентично

За словами заступника міністра, генерали не лише обговорили поточну ситуацію та обмінялись думками і позиціями. Союзники окреслили потреби Збройних сил України для прискорення перемоги, а також виклали своє бачення поняття "перемога", про що можна сказати одне: партнери і союзники підтримують Україну.

"Для таких повідомлень є порядок, якого повинні дотримуватися сторони. Тому вони завжди написані сухою діловою мовою, коротко про основне та узгоджені сторонами. Навіть коли хочеться викласти щось емоційне з побаченого і почутого та написати про це простою мовою - немає шансів. Хіба колись у мемуарах, і то не факт", - зауважила Маляр.

І додала, що слово "перемога" союзники і партнери України розуміють ідентично.