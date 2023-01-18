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Маляр о первой встрече Залужного с Милли: слово "победа" понимаем идентично

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (armyinform.com)
Автор: Татьяна Зарембо

На первой встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли было подчеркнуто, что понимание победы одинаково для союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По словам замминистра, генералы не только обсудили текущую ситуацию и обменялись мнениями и позициями. Союзники наметили потребности Вооруженных сил Украины для ускорения победы, а также изложили свое видение понятия "победа", о чем можно сказать одно: партнеры и союзники поддерживают Украину.

"Для таких сообщений есть порядок, которого должны придерживаться стороны. Поэтому они всегда написаны на сухом деловом языке, коротко об основном и согласованы сторонами. Даже когда хочется изложить что-то эмоциональное из увиденного и услышанного и написать об этом простым языком - нет шансов. Разве когда-то в мемуарах, и это не факт", - заметила Маляр.

И добавила, что слово "победа" союзники и партнеры Украины понимают идентично.

Вчера, 17 января, РБК-Украина сообщало, что главнокомандующий Валерий Залужный впервые встретился с генералом США Марком Милли, на встрече они обсудили потребности ВСУ.

Напомним, предварительный разговор между Залужным и Милли состоялся 3 января. Тогда главнокомандующий ВСУ назвал самые сложные направления на фронте.

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Валерий Залужный